Durch Greiz fließt die Weiße Elster. Beim Hochwasser 2013 richteten die Wassermassen einen Schaden in Höhe von 23 Millionen Euro an.

Durch Greiz fließt die Weiße Elster. Beim Hochwasser 2013 richteten die Wassermassen einen Schaden in Höhe von 23 Millionen Euro an.

Durch Greiz fließt die Weiße Elster. Beim Hochwasser 2013 richteten die Wassermassen einen Schaden in Höhe von 23 Millionen Euro an. Bildrechte: MDR/Ulrich Braumann

Die Pläne für den seit Jahren anvisierten Flutkanal für die Stadt Greiz sind wohl vorerst vom Tisch. Wie Frank Schirmer von der Thüringer Landgesellschaft sagte, sind die Kosten in den vergangenen Jahren regelrecht explodiert. Statt der 2017 geplanten 35 Millionen Euro lägen die Baukosten inzwischen bei rund 100 Millionen Euro. Der Bau eines Kanals würde laut Schirmer frühestens in zehn Jahren fertig werden.

Seit dem Hochwasser 2013 sind den Angaben nach bereits rund elf Millionen Euro in den Hochwasserschutz in und um Greiz geflossen. So wurden unter anderem Hochwasserschutzwände gesetzt. Außerdem plant die TLG, voraussichtlich ab Ende 2025 einen Damm zu versetzen, um eine Fläche von etwa 15 Hektar hochwassersicherer zu gestalten.