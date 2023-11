Bei einem Brand in einem Seniorenheim im Greizer Ortsteil Neumühle ist ein Mann in der Nacht zum Samstag ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der 83-Jährige zunächst wiederbelebt worden, dann aber im Rettungswagen auf dem Weg in die Klinik gestorben.

Bildrechte: Björn Walther