Der Fund einer Bombe in der Saale hat Mittwochabend in Jena einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie ein Stadtsprecher am frühen Donnerstagmorgen sagte, sei die Phosphorbombe aus dem Zweiten Weltkrieg um 1:30 Uhr unter Wasser gesprengt worden. Die Detonation sei im ganzen Stadtgebiet zu hören gewesen.