Der Jenaer Glashersteller Schott hat am Montag ein neues Glas für Smartphone-Displays vorgestellt. Das sogenannte Xensation Alpha ist nach Angaben des Unternehmens doppelt so bruchfest wie bisher verfügbare Produkte. Platzhirsch auf dem Markt für solches Glas ist der US-Hersteller Corning mit seinem "Gorilla Glass", das in vielen Telefonen unterschiedlicher Hersteller verarbeitet wird.