100. Jubiläum Jenaplan-Schule: Reformpädagogik aus Thüringen ist weltweit bekannt

24. April 2024, 11:26 Uhr

Der Unterricht an Jenaplan-Schulen ist anders: keine 45-Minuten-Stunden, keine Noten in der Grundschule und kein Sitzenbleiben mehr. Auch die Altersdurchmischung spielt eine große Rolle beim reformpädagogischen "Jenaplan". In Jena wird jetzt dessen 100. Jubiläum gefeiert.