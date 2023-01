Kriminalität Mutmaßlicher Schleuser in Jena festgenommen

Er soll rund 20 Syrer illegal nach Westeuropa gebracht haben - nun sitzt der mutmaßliche Schleuser in Haft. Am Dienstag hat die Bundespolizei in Jena einen 42-jährigen Syrer festgenommen, der Kontakte zu einer Schleusergruppen haben soll.