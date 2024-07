Nach einem Unfall auf der A4 bei Jena hat die Polizei den mutmaßlichen Verursacher gefasst. Es handelt sich um den Fahrer eines Kleintransporters, der zu Fuß geflüchtet war. Auch ein Hubschrauber war am Samstagnachmittag für die Suche eingesetzt worden.

Nach Angaben der Landeseinsatzzentrale der Polizei war der Mann am Samstagnachmittag an der Parkplatz-Ausfahrt Rodablick Nord in Fahrtrichtung Erfurt auf einen Pkw aufgefahren. Weshalb er anschließend flüchtete, müssten die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zeigen.