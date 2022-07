Der ehemalige Mitarbeiter soll fast zwei Jahre lang Gelder aus den Stura-Kassen in die eigene Tasche gesteckt haben. 55 Fälle von Untreue wirft ihm die Staatsanwaltschaft Gera vor. Ein Sprecher sagte MDR THÜRINGEN, dass Anfang Juni gegen den 31-jährigen am Schöffengericht des Amtsgerichts Jena Anklage erhoben worden sei. Dort ist die Anklage inzwischen zugelassen worden und am 31. August soll der Prozess beginnen.