Aus Solidarität habe der Stadtrat deshalb entscheiden, dass alle Lampen im Ort ausbleiben ab Mitternacht. Am Ende kann nämlich auch Bürgel jeden Euro nur einmal ausgeben. Ideen wie Bewegungsmelder oder sektionsweise Beleuchtung seien finanziell nicht umsetzbar, zumal das bestehende Netz diese Lösungen auch gar nicht unterstützen würde.

Bürgel bleibt nicht alleine dunkel

Die Frage, wie sinnvoll Straßenlaternen überhaupt sind, wird in der MDR THÜRINGEN App kontrovers diskutiert. Katrin Zunft aus Thalbürgel wohnt in einer Gegend, in der man in den Nächten ohne Mondlicht die Hand vor Augen nicht mehr sieht. Sie sagt, das sei gefährlich für Schichtarbeiter und eine Einladung für Langfinger. Bildrechte: picture alliance/dpa | Lino Mirgeler

Alex aus Jena schreibt, es sollten aus Energiespargründen in noch mehr Dörfern und Städten nachts die Lichter ausgehen. Steffen aus Trockenborn-Wolfersdorf im südlichen Saale-Holzland-Kreis sitzt mit seiner Gemeinde nachts schon lange im Dunkeln. Seine Kritik: Das seien Sparmaßnahmen, die zu Lasten der Bürger gehen und dunklen Gestalten in die Hände spielen. Jörg Heyl aus Neuenbeuthen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt schreibt hingegen mit einem Augenzwinkern, dass in seiner Gemeinde auch schon seit Jahren die Lichter aus sind. "Wir müssen da auch immer im Dunkeln vom Stammtisch heim."

Der Stammtisch wäre übrigens ein guter Platz für die allgemeine Diskussion, denn am Ende ist es immer eine Entscheidung der Gemeinde bzw. Kommune – mit Mehrheitsbeschluss des Rates – wie viel Geld die nächtliche Illumination Wert ist. Die Thüringer Energieagentur, die Kommunen auch zum Thema "Modernisierung von Straßenlaternen" berät, hat ausgerechnet, dass 10 Euro pro Jahr und Einwohner anfallen, die mit modernen Technologien auf 2 bis 5 Euro sinken können.

"Die Energiekosten können um 50 bis 80 Prozent sinken, wenn energieeffiziente Technologien wie LED-Technik oder gedimmte Natrium-Dampf-Lampen zum Einsatz kommen." Thüringer Energieagentur

LED-Lampen: Einsparpotenzial und Herausforderungen

Bildrechte: IMAGO / VIADATA

Auch wenn eine Ersparnis von 80 Prozent sehr verlockend klingt - die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie kann sich nicht jede Kommune leisten, schon gar nicht, wenn sie sich wie Bürgel in der Haushaltssicherung befindet. Zwar berät die Thüringer Energieagentur auch zu Fördermöglichkeiten, nur der Eigenanteil bleibt am Ende trotzdem und so lange der Freistaat Geld zuschießt über die sogenannte Bedarfszuweisung, um den Haushalt auszugleichen, sind die Taschen der Kommunen teilweise zugenäht.

"Den Kommunen in der Haushaltsicherung wird das Leben dahingehend erschwert, dass solche investive Sachen in der Regel nicht finanziert werden dürfen über die Bedarfszuweisung." Sebastian Förster, Bürgermeister von Bürgel

Bislang wurden in Bürgel bereits etwa 75 Prozent der Straßenlampen auf LEDs umgerüstet, ermöglicht durch Fördermittel. Dennoch betont Förster, dass selbst eine vollständige Umrüstung nicht automatisch zu einem durchgehenden Betrieb führen muss. Das ist letztlich wieder eine Entscheidung des Stadtrates, der bei solchen Entscheidungen ganz sicher auch in die Bevölkerung reinhorcht. Denn die sogenannte "Lichtverschmutzung", also das Erleuchten der Orte auch in der Nacht, gefällt auch nicht jedem.

Lichtblick in Bürgel: Weg aus der Haushaltssicherung