In Wernigerode im Harz bleiben die Straßenlaternen auch in diesem Winter dunkel oder werden gedimmt. Wie die Stadt mitteilte, verlängert sie ihre Sparmaßnahme, die im vergangenen Jahr wegen drohender Energieknappheit eingeführt wurde. Nun sollen sie aber nicht erst ab 22:30 Uhr gelten, wie noch 2022, sondern ab Einbruch der Dunkelheit und bis zum Morgengrauen.

Bildrechte: MDR/Swen Wudtke

Der Oberbürgermeister von Wernigerode, Tobias Kascha (SPD), sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es sei nicht so, dass es flächendeckend dunkel werde in der Stadt. Stattdessen würden die Laternen in manchen Straßen gedimmt oder nur jede zweite werde eingeschaltet. Unfallschwerpunkte oder Gefahrenstellen wie Kreuzungen, Verkehrsinseln und -schilder würden weiterhin ausreichend beleuchtet sein.