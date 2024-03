Nach dem frühen Tod der Eltern wuchs Emmerlich bei seiner Schwester auf. Bevor die Musik sein Leben bestimmte, studierte er zunächst Bauwesen in Erfurt. Dann wechselte er an die Hochschule für Musik nach Weimar, um Operngesang zu studieren. Mit seiner Bass-Stimme wurde er Ensemble-Mitglied an der Semperoper Dresden, er moderierte zahlreiche Fernsehshows und Galas.