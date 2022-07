Neues Gewerbegebiet Hermsdorf will Europas führender Standort für Industriekeramik werden

In Hermsdorf im Saale-Holzland-Kreis soll nahe der A4 ein neues Gewerbegebiet für Hightech-Firmen entstehen. Damit will die Stadt in den kommenden Jahren Europas führender Standort in Sachen Industriekeramik werden. Das Land stellt für das Vorhaben Fördergelder in Millionenhöhe bereit.