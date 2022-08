Leuchtenburg wirbt mit Influencer Afu Thomas

Afu Thomas könnte die Chinesen für Thüringen und ganz besonders für die Porzellanstraße begeistern. Das dachten sich auch die Mitarbeiterinnen der Leuchtenburg bei Seitenroda und haben ihn schon vor drei Jahren angeschrieben. Nach der Corona-Zwangspause konnte die gemeinsame Idee endlich umgesetzt werden.

Das ist ganz wichtig für die Leuchtenburg. Ulrike Kaiser Stiftung Leuchtenburg

Ulrike Kaiser von der Stiftung Leuchtenburg freut sich über den Besuch, des Influencers: "Das ist ganz wichtig für uns, für die Leuchtenburg, für das ganze Thüringer Porzellanthema. Wir erwarten mit Afu Thomas wirklich jemanden, der in Shanghai einer der berühmtesten Deutschen überhaupt ist. Und das ist eine ganz tolle Sache, die langfristig wirkt."

Ulrike Kaiser von der Stiftung Leuchtenburg erhofft sich einen positiven Werbeeffekt von Derksens Besuch. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die berüchtigten "Sieben Städte in fünf Tagen"-Touren der Chinesen gehören der Vergangenheit an. Klasse statt Masse sei gefragt, sagt Thomas Derksen: "Mehr Individualität, mehr Unbekanntes, das ist der neue Reisetrend in China. Orte wie die Leuchtenburg sind da perfekte Reiseziele."

Alles für die chinesischen Touristen

Die Leuchtenburg ist auf die chinesischen Touristen bestens vorbereitet. Mit der deutschen Gründlichkeit: Vom Flyer über die Ausschilderung bis zum Audioführer ist alles da. Sogar ein chinesisches Bezahlsystem hat sich das Museum besorgt, bei dem einfach per App gezahlt wird. Perfekt für die Touristen aus China, lobt Afu-Thomas. "Weil man dann in der Landeswährung bezahlen kann. Das wird direkt von dem Konto abgebucht. Man muss nicht noch Geld wechseln gehen oder an den Automaten."

Auf der Leuchtenburg ist alles für chinesische Touristen vorbereitet. Bildrechte: MDR/Kathleen Bernhardt

Porzellan-Ausstellung kommt an

In der "Porzellanwelten"-Ausstellung des Museums kommen Afu Thomas und seine Frau aus dem Staunen nicht mehr heraus. Die größte Porzellanvase der Welt, die kleinste Teekanne, dazu die antiken Stücke aus Wracks gesunkener Schiffe geborgen: Thomas Denkert und seine Frau staunen und staunen. "Das hätte ich nicht gedacht, dass man hier nach Thüringen kommt und hier so viel chinesische Geschichte findet. Porzellan ist ja untrennbar mit China, aber auch mit Thüringen verbunden. Und das hat uns schon sehr beeindruckt."

Das hätte ich nicht gedacht, dass man hier nach Thüringen kommt und hier so viel chinesische Geschichte findet. Thomas Derksen alias Afu Thomas

In einer Vitrine entdeckt Thomas Denkert ein kleines Schälchen: "Hey, da steht ja Afu - Glück! Aber es steht falsch herum!" Museumschefin Ulrike Kaiser rückt "das Glück" in die richtige Stelle. Sicher ist sicher.

Der Besuch aus Shanghai ist sichtlich interessiert. Bildrechte: MDR/Kathleen Bernhardt

Porzellan-Schmeißen bringt Glück

Thomas schaltet wieder seine Kamera an und nimmt seine Follower mit auf den Steg der Wünsche. Wenn das Porzellan unten zerbricht, wird der Wunsch in Erfüllung gehen. Zum Beispiel, hier Urlaub zu machen - in dieser wunderschönen Gegend. Afu-Thomas wirft einen Teller in die Tiefe und wünscht sich: "Gesundheit." Das haben wir doch alle in den letzten Jahren erlebt, dass alles wichtig ist. Aber das Wichtigste ist noch immer Gesundheit!"

Es gehört dazu: Zerbricht das Porzellan, geht ein Wunsch in Erfüllung. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Denkert verbindet Chinesen und Deutsche

Seit sechseinhalb Jahren lebt Thomas Denkert in Shanghai. Schon zwei amüsante Bücher hat er über sein verrücktes Leben dort geschrieben - ein drittes ist in Arbeit. Er hat Nicole Kidman getroffen, Frank Walter Steinmeier, hat mit dem FC Bayern München trainiert. Mit Lothar Matthäus ist er durch Shangai spaziert, den dort allerdings niemand erkannte.