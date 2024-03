30 Jahre lang lebte Philine Bach in Brandenburg. Dort baute sie sich ein eigenes Leben auf und wurde Archäologin. Doch mit den Jahren habe sie das Gefühl gehabt, dass es Zeit für eine grundlegende Veränderung in ihrem Leben ist. Und so kehrte sie nach dem Tod ihres Vaters zurück zu ihren Wurzeln in ihr Elternhaus.

Nun will Philine Bach die Plinzmühle gemeinsam mit ihrer Mutter erhalten und weiterentwickeln. Aktuell erneuern sie den Eingangsbereich des Hauses und räumen den Garten auf. "Wir nennen es immer das Tun und Sein in Plinz, was wir hier machen." sagt sie dazu.

Doch so ganz aus Brandenburg verschwunden ist die gelernte Archäologin noch nicht. Denn ihren Beruf konnte sie nicht von heute auf morgen an den Nagel hängen. Von den letzten Ausgrabungen stehen noch einige Aufarbeitungen an.

Ihre Eltern, Jochen und Gisa Bach, waren beide in einer Großstadt aufgewachsen: Jochen in Markkleeberg bei Leipzig und Gisa in Berlin. Später hatten sie gemeinsam mit ihren Pferden in Weimar gelebt. 1972 suchten die beiden Architektur-Studenten einen Platz zum Leben für sich und ihre Pferde. Durch eine Zeitungsannonce stießen sie dabei auf die Plinzmühle in Milda.

"Und sie kamen hierher und wussten: Das ist es! Hier wollen sie bleiben", erzählt Tochter Philine Bach freudestrahlend. Jochen und Gisa Bach kauften das Grundstück in Milda - im Gebiet zwischen Jena, Kahla und Blankenhain. Wie Architekten so sind, begannen sie sofort damit, Wände einzureißen und zu bauen. Doch sie waren nicht alleine. Mit ihnen kamen auch Schafe, Enten, Gänse, Hühner, Schweine, Katzen und ein großer Hund. Später bekamen die beiden zwei Kinder: Joscha und Philine. Beide sind in der Plinzmühle groß geworden.

Für ihre Eltern, so Philine Bach, sei es sehr wichtig gewesen, ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Und genau das konnten sie in der Plinzmühle. Denn abseits vom Dorf hätten ihnen niemand gesagt, wann sie ihre Fenster putzen oder wann sie die Straße kehren müssen.

Beide blieben aber nicht lange nur Architekten. Jochen entschied sich dazu, Künstler zu werden. Er arbeitete von Zuhause aus und malte Bilder. Gisa hingegen begeisterte sich für das Töpfern. Von ihrer Arbeit konnten beide zu DDR-Zeiten gut leben. Währenddessen besuchte Jochen immer häufiger Galerien und versuchte, dort auszustellen.

Da er eine eher introvertierte Persönlichkeit gewesen sei, so seine Tochter, wollte er aber nicht im Rampenlicht stehen. Deshalb habe er sich nach der Wende dazu entschieden, die Plinzmühle umzubauen und darin seine eigene Galerie aufzubauen: die "Kleine Galerie Plinz". Seitdem hat der Künstler immer neue Werke von sich ausgestellt. Die Kulturarena in Jena hat ihn dazu inspiriert, auch in der Plinzmühle Kulturveranstaltungen anzubieten.

Dabei hat er stets die Künstler eingeladen, die er selbst mochte. "Er hat sich seine Kultur sozusagen zu sich geholt", sagt Philine Bach mit einem Lächeln auf den Lippen. Das habe so gut geklappt, dass der Künstler alle drei Wochen eine regelmäßige Kulturveranstaltung anbieten konnte. Viele Menschen seien gekommen. Es habe sogar ein kleines Stammpublikum gegeben. Gemeinsam hätten sie die Bilder des Künstlers betrachtet und auch gekauft. Jochen Bach konnte von seiner Kunst leben, was nicht viele Künstler von sich behaupten können.

Nach rund 50 Jahren in der Plinzmühle starb der Künstler Jochen Bach Ende 2022. Viele hatten Angst, dass dieser Ort mit ihm zusammen verloren geht. Doch seine Familie beschloss, den Ort weiterzuführen und weiterzuentwickeln.

Skulpturengarten inzwischen bekannter als Kunstgalerie