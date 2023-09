Ruth Fuchs, Doppel-Olympiasiegerin im Speerwurf sowie Landtags- und Bundestagsabgeordnete, ist tot. Sie starb nach MDR THÜRINGEN-Informationen im Alter von 76 Jahren in Bucha im Saale-Holzland-Kreis.

Bei den Olympischen Spielen 1972 in München gewann sie eine Goldmedaille im Speerwurf. 1974 wurde sie in Rom Europameisterin und 1976 in Montreal zum zweiten Mal Olympiasiegerin. Zwischen 1967 und 1980 wurde sie elfmal DDR-Meisterin und stellte sechs Weltrekorde auf. Später bekannte sie, gedopt zu haben.