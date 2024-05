Am 30. Januar 1944 kommt Nadeshda Tschernewa im Ostarbeiterlager Ettersburg zur Welt. Viel Lebenszeit bleibt ihr nicht. Bereits am 23.09.1944 wird der Totenschein ausgestellt. In den erhalten gebliebenen Unterlagen ist die Lieferquittung für einen Kindersarg. Wo das Baby begraben wird, ist unbekannt.

Nadeshdas Schicksal war kein Einzelschicksal. In diesem Ostarbeiterlager bei Weimar gab es viele Babys und auch größere Kinder, die offenbar mit ihren Müttern ins Lager gekommen sind. "Bis Ende 1943 wurden schwangere Polinnen nach Hause geschickt", sagt Prof. Jens-Christian Wagner, Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora. "Mit zunehmenden Arbeitskräftemangel Ende 1943 wurden viele Frauen zur Abtreibung gezwungen. Wenn es doch zu Geburten kam, wurden den Frauen die Kinder weggenommen und in sogenannte Ausländerkinder-Pflegestätten gebracht, wo sie systematisch vernachlässigt wurden und starben."

Solche Heime gab es in Thüringen an fast jedem Krankenhausstandort, so auch in Weimar in der Edouard-Rosenthal-Straße, wo heute die Landespolizeiinspektion untergebracht ist.

Nicht nur in der Gauhauptstadt gab es Zwangsarbeiter. Auch im benachbarten Sömmerda. Auf der einen Seite ist die Stadt noch in den 40er-Jahren ländlich geprägt, hat etwas mehr als 12.000 Einwohner. Auf der anderen Seite ist sie Standort großer Rüstungsbetriebe wie die Rheinmetall Borsig AG oder des Munitionsherstellers Selkado. 1938 arbeiten über 12.800 Menschen in der Rüstungsschmiede, 1940 sind es schon über 15.000. Tausende Zwangsarbeiter halten den Betrieb am Laufen.

Mehr als 6.000 sind es bis 1945. Auf je zwei Sömmerdaer Einwohner kommt ein Zwangsarbeiter. Sie arbeiten bei den Bäckermeistern, in der Möbelfabrik oder in der Autowerkstatt. Und wieder sind auch Kinder darunter. Der Historiker Dr. Frank Boblenz hat intensiv nach den Kindern recherchiert. "Für Sömmerda kann man 200 sowjetische Kinder nachweisen, von denen 50 gestorben sind."

Ein weiteres Einsatzgebiet für Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter ist die Landwirtschaft. Hier sind die Zwangsarbeiter die einzigen Männer auf dem Hof. In Schlossvippach gibt es drei Bauernhöfe, auf denen die Bäuerin nur mit Zwangsarbeitern die Wirtschaft am Laufen halten kann. In Kleinmölsen bewirtschaftet ein 15-jähriges deutsches Mädchen mit ihrem jüngeren Bruder und Zwangsarbeitern ein ganzes Gut.

Kampf ums Überleben

Die Zwangsarbeiter werden gnadenlos ausgepresst. Arbeitstage von zwölf Stunden sind die Regel. Die Verpflegung ist einseitig und oft nicht ausreichend, so dass Zwangsarbeiter aus Fabriken am freien Sonntag zu den Bauern aufs Land gehen, um für Essen zu arbeiten.

Da hat man zielgerichtet im Werk gefragt, wer bereit ist, als Aufseherin zu arbeiten. 27 wurden als tauglich befunden und wurden zur Ausbildung mit einem Sammeltransport ins Frauen-KZ Ravensbrück geschickt, Dr. Frank Boblenz

Am 19. September 1944 kommen mehr als 3.000 ungarische Jüdinnen in Sömmerda an und werden in ein eilends eingerichtetes Außenlager des KZ Buchenwald gebracht. Sie sollen in der Rheinmetall Borsig AG arbeiten. Das Unternehmen ist mit dafür verantwortlich, die Bewachung zu organisieren.

"Da hat man zielgerichtet im Werk gefragt, wer bereit ist, als Aufseherin zu arbeiten. 27 wurden als tauglich befunden und wurden zur Ausbildung mit einem Sammeltransport ins Frauen-KZ Ravensbrück geschickt", so Dr. Frank Boblenz.

Der Historiker hat bei seinen Recherchen auch eine Postkarte einer jungen Frau gefunden, die ihrer Familie schreibt: "Es ist wunderbar (in Ravensbrück), gute Verpflegung und schönes Wetter. Schreibt mir recht bald mal, denn wir werden vielleicht schon nächste Woche eingesetzt, da geht es ab." Das Lager ist nur wenige Monate in Betrieb. Die ungarischen Jüdinnen werden im April 1945 auf einen Todesmarsch geschickt. Wie viele von ihnen überlebt haben, ist nicht geklärt.

Was wurde aus den jungen Frauen aus Sömmerda und Umgebung, die als Aufseherinnen für die SS arbeiteten? Boblenz sagt: "Die strafrechtliche Verfolgung ist später nur partiell nachvollziehbar, ohne das relevante Sanktionen erfolgten."

In Ost- und Westdeutschland ist das Thema Zwangsarbeit viele Jahre ein Tabuthema, wird totgeschwiegen. Und das, obwohl bis zum Ende der 50er-Jahre noch ehemalige jüdische Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge in Deutschland auf eine Emigration warten.

Prof. Jens-Christian Wagner sagt ganz klar: "Tatsächlich war die Zwangsarbeit ein öffentliches Verbrechen. Es gibt kein Verbrechen in der Zeit des Nationalsozialismus, das unter Mitwisserschaft und Mittäterschaft derart vieler Menschen stattgefunden hat."

In Sömmerda entsteht jetzt ein Gedenkprojekt, das in vier Stationen sowohl an die jüdischen Frauen als auch an die sowjetischen Kriegsgefangenen erinnern soll. Die Frage nach den Tätern soll nicht ausgeklammert werden.