Die Polizei hat am vergangenen Donnerstag im Raum Tautenhain im Saale-Holzland-Kreis eine Frau festgenommen, die mit sogenannten Schockanrufen in Verbindung gebracht wird. Bei der 27-Jährigen handele es sich um eine Geldabholerin, die die Beute von einem Opfer entgegengenommen habe, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie befinde sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Mit sogenannten Schockanrufen war es Betrügern gelungen, einer Frau aus dem Kreis Greiz Geld abzunehmen. Doch die Polizei konnte eine mutmaßliche Täterin festnehmen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa