Erneut haben Trickbetrüger in Thüringen eine hohe Geldsumme ergaunert. Wie die Polizei mitteilte, verlor ein 76 Jahre alter Mann aus Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis) 44.000 Euro. Die unbekannten Täter hatten bereits am Freitag bei dem Mann angerufen und gesagt, seine Tochter sei in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Gegen eine Kaution könne sie auf freiem Fuß bleiben.

Der Mann wurde laut Polizei durch Anrufe mehrerer vermeintlicher Behörden unter Druck gesetzt. Auf einem Parkplatz in Gera übergab er einer Frau das Geld. Erst als der 76-Jährige zu Hause auf die versammelte Familie traf, sei ihm klar geworden, dass er Trickbetrügern auf den Leim gegangen war.

Trickbetrüger massiv in Thüringen aktiv

In der Vergangenheit haben Trickbetrüger immer wieder versucht, mit Schockanrufen besonders bei älteren Menschen Geld zu erbeuten.

Anfang Dezember fiel in Erfurt eine Frau auf eine Betrugsmasche über Whatsapp herein. Die 60-Jährige wurde von ihrem vermeintlichen Sohn über den Nachrichtendienst kontaktiert. Dieser gab mit unbekannter Nummer an, dass sein Handy defekt sei und er nun deswegen Geld benötige. Die Frau wollte helfen und überwies mehr als 2.500 Euro.