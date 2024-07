Ein grüner Wald direkt vor der Nase. Kühe, die grasen, und das einzige, was zu hören ist, ist Vogelgesang. Für viele Wochenendhaus-Besitzer im Ölsnitzgrund Grund genug, nicht mehr in den Urlaub zu fahren. Ihre Erholung finden sie hier.

Auch Familie Poser hat sich vor mehr als 20 Jahren so ein Häuschen gekauft. Hier hat sich seitdem viel getan. Ein komplett renovierter Bungalow, neue Gartenmauern, eine Holzüberdachung und vieles mehr. Sieben Jahre harte Arbeit und 30.000 Euro stecken heute in der Gartenparzelle .

So wie Familie Poser geht es fast allen mit einem Wochenendhaus im Ölsnitzgrund. Seit den 1970er-Jahren gibt es die kleine Anlage an dem Hang in der Gemeinde Lippersdorf-Erdmannsdorf. Damals wurde noch nach DDR-Recht gebaut. Deswegen sind die kleinen Häuschen teilweise auch zweistöckig. Heute wäre das gar nicht mehr erlaubt.

Es ist also kein Wunder, dass viele die Häuschen renoviert und verschönert haben. Das geschah aber oft ohne die benötigten Genehmigungen. Im Brief des Bauordnungsamtes enthalten: viele Paragrafen, die genau das erklären. Poser rief in der Behörde in Eisenberg an und ließ sich genauer informieren. Dann kam er zu dem Schluss: "Ich muss alles zurückbauen."