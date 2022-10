Mittwochnachmittag sind Unbekannte im Saale-Orla-Kreis in fünf Autos eingebrochen. Die Vorfälle ereigneten sich laut Polizei in der Zeit von 13 Uhr bis gegen 16:15 Uhr.

Drei Einbrüche gab es in Schleiz . Am Parkplatz der Bergkirche, in Gräfenwarth und auf dem Pendlerparkplatz Heinrichsruh schlugen die Täter Seiten- bzw. Heckscheiben ein, um Handtaschen, persönliche Gegenstände, Geld und Ausweisdokumente zu stehlen. Die gestohlenen Sachen waren meist von außen zu sehen, ob auf der Rücksitzbank oder im Fußraum.

Auch im Tulpenweg in Bad Lobenstein sowie in der Lobensteiner Straße in Saalburg-Ebersdorf gingen die bislang Unbekannten der Polizei zufolge identisch vor. Bei dem Einbruch in Saalburg-Ebersdorf, war nach Angaben der "Ostthüringer Zeitung" die Fahrerin nur zehn Minuten weg, um ihr Kind vom Kindergarten abzuholen.