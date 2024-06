Als wir vor einem halben Jahr mit Frank Müller aus Blankenstein (Saale-Orla-Kreis) gesprochen haben, ging es ihm gar nicht gut. Er war verschuldet, verzweifelt, krank und wütend. Der Grund: Sein Haus ist kaputt und so gut wie unbewohnbar, an den Wänden klebt Schwarzschimmel, Rohre sind geplatzt, Wände gerissen, Fußböden aufgeworfen. Müllers Bad ist seit Jahren unbenutzbar, ebenso vier der neun Zimmer. Der Grund: Der Bahndamm hinter dem Haus drückt Jahr für Jahr stärker gegen Müllers Grundstück und richtet dadurch all die Schäden an.