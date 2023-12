Für zusätzlichen Güterverkehr sieht das Gutachten gleich auf mehreren Strecken Potenzial. Zum Beispiel die Kyffhäuserbahn könnte genutzt werden, um den Bundeswehrstandort in Bad Frankenhausen anzubinden und deren Fahrzeugkolonnen künftig per Eisenbahn zu transportieren. Auch eine Kiesgrube in Oldisleben könnte angebunden werden. Potenzial für Gütertransport wird auch zwischen Gotha und Ohrdruf auf Teilen der Ohratalbahn gesehen, auf der Pfefferminzbahn sowie in Teilen der Höllentalbahn.

Personenverkehr können sich die Gutachter seltener vorstellen. Allerdings führt das Gutachten aus, die Wohnungsknappheit in Jena und der Drang der Bewohner, anderswo zu leben und zum Arbeiten nach Jena zu pendeln, sei nicht berücksichtigt. Thüringens Verkehrsministerin Susanna Karawanskij (Linke) sagte, Personenzüge könne das Land bestellen, wenn sich die Anrainer-Kommunen klar dazu bekennen, dass sie eine solche Verbindung auch wollen. Hohe Investitionen in die Schienen wären auf dieser Strecke nicht notwendig.

Im Gegensatz etwa zur Max- und Moritz-Bahn von Probstzella nach Ernstthal am Rennsteig. Das Potenzial für Personen und Güterverkehr sei gering und die Investitionskosten mit mindestens 45 Millionen Euro viel zu hoch. Brücken und Tunnel müssten erneuert werden. Kritik gibt es dafür vom Fahrgastverband "Pro Bahn". Man müsse nicht auf allen Strecken Maximalstandards umsetzen. Schließlich finde auf der Strecke auch aktuell touristischer Verkehr statt.

Dass im kommenden Jahr schon Orte wieder angebunden werden, die aktuell nur Busverkehr haben, das steht nicht ins Haus. Das Gutachten sieht vor: 2024 gibt es ein Mobilitätsnetzwerk. Da sollen über eine Art Runden Tisch alle ins Gespräch kommen, die Interessen haben. Also Unternehmen, die einen Schienenanschluss wollen. Städte, die wieder angebunden werden wollen. Fahrgastverbände und Verkehrsunternehmen sollen auch dabei sein. Nach der Landtagswahl soll ein parlamentarischer Lenkungsausschuss gebildet werden, der die Projekte vorantreiben kann.

2025 könnte dann das Programm "Back on Track" (kann sowohl "zurück auf die Schiene" als auch "wieder in der Spur" heißen). Damit sollen regionale Initiativen zur Reaktivierung von Bahnstrecken unterstützt werden. Ob es dazu kommt, will das Thüringer Verkehrsministerium prüfen. So richtig konkret wird es bisher also nicht, wirkliche Entscheidungen sind frühestens nach der Landtagswahl zu erwarten. Genau das kritisiert der Fahrgastverband Pro Bahn. Der Runde Tisch sei zu begrüßen, ebenso der parlamentarische Lenkungskreis. „Aber in den Prozess muss mehr Tempo rein“, sagt der stellvertretende Landesvorsitzende Hennig Eggers. Der Lenkungskreis müsse noch im Frühjahr seine Arbeit aufnehmen, der Landtag solle der Landesregierung „Beine machen“. Andere Länder planten und bauten bereits, Fördermittel seien für den Ausbau des Netzes vorhanden. „Thüringen nimmt das überhaupt nicht in Anspruch. Das muss sich ändern.“