Der Ausbau des Grenzmuseums in Mödlareuth im Saale-Orla-Kreis an der Grenze zu Bayern geht wie geplant voran. Das berichtete der zuständige Zweckverband "Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth" am Montag in einer öffentlichen Sitzung. Demnach ist das Freigelände, das die Grenzbefestigung im ehemals geteilten Dorf zeigt, fast fertig. Die Erdarbeiten für das neue Museumsgebäude sollen nach dem Frost abgeschlossen werden.