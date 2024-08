Zu größeren Staus im Anreiseverkehr wie in den Jahren zuvor kam es dagegen nicht. "Es ist kein Vergleich zum Vorjahr", sagte am Freitag eine Polizeisprecherin. Im Vorjahr hatte es einen langen Stau auf der Autobahn 9 gegeben. In diesem Jahr hat sich der Verkehr bisher laut Polizei nur am ersten Anreisetag am Mittwoch gestaut, kurzfristig sei die Anschlussstelle Schleiz gesperrt worden. Wegen des Anreiseverkehrs mussten Schüler in der Region Saalburg am Mittwoch nicht in die Schule, weil erstmals das Festival während der Schulzeit stattfindet.