Die Polizei in Saalfeld ermittelt im Zusammenhang mit gesprengten Automaten im Saale-Orla-Kreis gegen sieben Jugendliche. Wie die Polizei mitteilte, kommen die Jugendlichen im Alter von 16 bis 19 Jahren unter anderem für die Automatensprengungen in Blintendorf, Frössen und Eßbach in Betracht.

Bildrechte: IMAGO / STPP