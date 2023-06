Zum Auftakt des Festwochenendes traf am Freitag zunächst eine historische Dampflokomotive aus dem Jahr 1916 an der Strecke ein, beobachtet von Hobbyfotografen und Eisenbahn-Nostalgikern. Die Lok "Luci" soll am Festwochenende die Waggons auf dem flachen Teil der Trasse ziehen. Nach einem Abend der Vereine am Freitag sollen am Wochenende unter anderem eine Modellbahnausstellung und ein Markt mit regionalen Händlern Schaulustige anlocken.

Helfer schieben die Dampflok "Luci" vor Beginn des Jubiläumsfests 100 Jahre Bergbahn Oberweißbach auf die Flachstrecke. Bildrechte: dpa