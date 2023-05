Für Schmiedefeld wurde das Bergwerk in Zeiten knapper Kassen zum Problem. Und auch mit der Eingemeindung nach Saalfeld blieben die Sorgen. Die Kreisstadt kann sich keine zwei Schaugrotten leisten. Deshalb gründeten die Schmiedefelder 2019 eine Stiftung. Die Morassina soll sich in Zukunft wirtschaftlich selbst tragen, doch von den wenigen Besuchern kann das Bergwerk nicht überleben.

Zwar konnte 1996 ein Heilstollen eingeweiht werden, der mehr Besucher bringt. Das Klima in der Grotte hat nach Angaben der Morassina-Stiftung unter elf bundesweiten Heilstollen die besten Werte. So sollen besonders die konstante Atmosphäre und die extreme Reinheit der Luft gesundheitsfördernd sein. "Die Luft reichert sich hier mit Mineralen und dem Edelgas Radon an", heißt es in einer Heilstollen-Information.