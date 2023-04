Wer kann übernehmen? Diese Frage werden sich in den nächsten Jahren mehrere tausend Betriebe in Thüringen stellen, weil geburtenstarke Jahrgänge in den Ruhestand gehen. Die Unternehmensnachfolge, wie es im Fachjargon heißt, ist angesichts des demografischen Wandels und des Arbeitskräftemangels oft eine Existenzfrage. Umso erstaunlicher ist es, wenn eine Übernahme so reibungs- und geräuschlos klappt wie jetzt bei der Märchenhöhle in Walldorf.