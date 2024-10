Die Stadt Rudolstadt hat einen neuen Stadtbrandmeister. Wie ein Sprecher der Stadtverwaltung mitteilte, übernimmt Wolfgang Lindner das Amt. Lindner kann auf eine lange Karriere bei der Feuerwehr zurückblicken. Seine Laufbahn begann er Ende der Neunzigerjahre als ehrenamtlicher Feuerwehrmann in Rudolstadt, wo er in den vergangenen 25 Jahren zu einer festen Größe in der Feuerwehrgemeinschaft wurde.

Im Jahr 2016 entschied sich Wolfgang Lindner, sein Hobby zum Beruf zu machen und wechselte zu einer der größten Werkfeuerwehren Norddeutschlands nach Hamburg. Nach einem Jahr in der Hansestadt kehrte er 2017 in seine Heimat zurück. Hier war er bis 2021 im Rettungsdienst der Johanniter in Rudolstadt und Königsee tätig, bevor er schließlich in den Hauptamtlichen Dienst der Feuerwehr Rudolstadt wechselte.