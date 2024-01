Alle Menschen in Deutschland genießen die Grundrechte, z.B. das Recht auf Meinungsäußerungen, das Versammlungsrecht oder das Recht auf die Bekleidung öffentlicher Ämter. Jedoch sind nicht alle Grundrechte in Stein gemeißelt. Denn eben dieser Artikel 18 sieht vor, dass Menschen bestimmte Grundrechte verlieren können, wenn sie eben diese Grundrechte gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung missbrauchen. Das heißt also ganz konkret: Hätten die Petition und ein möglicher Antrag der Bundesregierung Erfolg, dann dürfte Björn Höcke zum Beispiel nicht Ministerpräsident in Thüringen werden. Und er dürfte auch kein anderes öffentliches Amt bekleiden. Voraussetzung ist aber, dass ein entsprechender Antrag vom Bundestag, der Bundesregierung oder von einer Landesregierung gestellt wird.