Nach einem weiteren Hin und Her forderte Höcke, der AfD-Spitzenkandidat für die Thüringer Landtagswahl ist, Voigt schließlich zu einer Diskussion zum Europa-Begriff auf. Voigt stimmte daraufhin einem öffentlichen Streitgespräch zu und kündigte an, Höcke dabei als Risiko für Wohlstand und Ordnung zu entlarven. Ein Termin für das Gespräch steht noch nicht fest.

Ein Bündnis mit der AfD schloss Voigt am Sonnabend am Rande der CDU-Vorstandsklausur in Heidelberg erneut aus. Zuletzt hatte die CDU in Thüringen immer wieder mit einer Koalition mit FDP und SPD geliebäugelt. Dafür hatten sich in jüngsten Wahlumfragen aber keine Mehrheiten abgezeichnet.