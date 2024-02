Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) hat die Einstellung und das Gehalt des früheren Pressesprechers Falk Neubert verteidigt. Werner sagte im Untersuchungsausschuss zur "Postenaffäre" im Landtag, bei der Personalauswahl seien verschiedene Kandidaten in Frage gekommen.

Aber nur eine Person, nämlich Neubert, habe nahezu perfekt für diesen Job gepasst. Er hatte 2017 das Amt des Pressesprechers im Thüringer Gesundheitsministerium angetreten. Werner verteidigte auch das Gehalt Neuberts, der innerhalb kurzer Zeit bis in die Besoldungsstufe B3 aufstieg.

Neubert sei ein ausgewiesener Experte in seinem Fach, so Werner. Es sei darum gegangen, ihn zu halten. Besoldungsstufe B3 bedeutet, dass Neubert überdurchschnittlich hoch bezahlt wurde. Die Opposition stellte dagegen in Frage, ob bei der Einstellung Neuberts ein Auswahlverfahren stattfand und das Gehalt gerechtfertigt war.