Es sei aber deutlich geworden, dass es vor der Personalentscheidung keine Bestenauslese gegeben habe. Auch an der nötigen Dokumentation habe es gefehlt. Lieberknecht habe damals allein eine politische Entscheidung getroffen.

Deshalb wurde am Freitag auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) vom Ausschuss angehört. Er hat dort seine umstrittene Entscheidung, Susanna Karawanskij (Linke) erst zur Staatssekretärin und später zur Ministerin zu machen, mit ihrer Leitungserfahrung gerechtfertigt. "Oberste Priorität war, die Fähigkeit und der Nachweis, ein Haus schon geführt und schon Verantwortung getragen zu haben", sagte Ramelow am Freitag. Er verwies darauf, dass Karawanskij ein Jahr lang Sozialministerin in Brandenburg war, bevor sie nach Thüringen kam.