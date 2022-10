Demonstration Mit dem Lkw gegen höhere Spritpreise: Autokorso zwischen Saalfeld und Rudolstadt

In ganz Thüringen haben am Montag rund 27.000 Menschen gegen die Politik der Bundesregierung demonstriert. Die Teilnehmerzahl lag damit deutlich unter der der Vorwoche zum Tag der Deutschen Einheit. Die größten Kundgebungen gab es laut Polizei erneut in Ostthüringen. In Pößneck wurden etwa 3.000 Teilnehmer gezählt, in Altenburg 2.800 und rund 2.000 in Gera. In Saalfeld veranstalteten hunderte Auto- und Lkw-Fahrer einen bis zu zehn Kilometer langen Korso.