Proteste Sonneberger Demonstranten fordern bezahlbare Energie und Ende der Russland-Sanktionen

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Daniela Dufft

In Sonneberg haben am Dienstagabend rund 400 Menschen auf einer parteiunabhängigen Demonstration gegen die Energiepolitik der Bundesregierung protestiert. Es war die zweite Demo in Sonneberg in Folge. Bereits am Montag waren über 2.000 Menschen auf die Straße gegangen. Vizelandrat Köpper (CDU) will mit den Demonstranten von "Sonneberg zeigt Gesicht" im Gespräch bleiben.