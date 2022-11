Thüringenweit gingen am Montagabend rund 10.000 Menschen gegen die Regierungspolitik auf die Straße, das waren etwa so viele wie in der vergangenen Woche . Die größte Demonstration gab es nach Angaben der Polizei in Altenburg mit rund 1.600 Teilnehmern.

In Weimar kam es zu kleineren Zwischenfällen. Einer der Teilnehmer wurde in der Erfurter Straße aus einem Mehrfamilienhaus mit einem Ei beworfen und im Gesicht verletzt, teilte die Polizei mit. Der Täter konnten nicht ausfindig gemacht werden. Am Stadtring kam es zu einem heftigen Streit zwischen zwei Demonstranten und zwei Kritikern des Aufzuges. Bei Kontrollen am Rande fanden Polizisten Betäubungsmittel und Pyrotechnik. Insgesamt gingen in Jena und Weimar sowie im Weimarer Land und im Saale-Holzland-Kreis rund 1.500 Menschen auf die Straßen.