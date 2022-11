Proteste Der "heiße Herbst" fällt eher lauwarm aus

Haben Themen wie der Ukraine-Krieg und die Energiekrise an Mobilisierungspotenzial verloren? Für den Moment ja, sagt Alexander Leistner, Soziologe und Protestforscher an der Universität Leipzig: "Das hat auch etwas damit zu tun, dass die überregionalen Mobilisierungsversuche gescheitert sind. Auch durch das Framing, bei dem es gar nicht mehr um Energie geht, sondern um die Vorstellung, Deutschland sei von fremden Mächten gesteuert, in dem Fall von den USA. Das hat nicht so mobilisiert. Dann ist eben die Frage, wie sich mittelfristig die Kostensteigerungen auswirken werden." Hier heiße es abwarten, was die Entlastungspakete der Regierung bringen, sagt Leistner.