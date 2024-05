In Zeulenroda-Triebes hat die Polizei am Freitagabend ein Rechtsrockkonzert verhindert. Wie die Beamten mitteilten, war das Konzert als Firmenfeier getarnt. 56 potenzielle Teilnehmer sowie Musiker seien bereits im Vorfeld vom Veranstaltungsort abgewiesen werden, hieß es.

Nach antisemitischen und verfassungsfeindlichen Parolen nahm die Polizei in Nordhausen einen 31 Jahre alten Mann in Gewahrsam. Wie die Polizei mitteilte, hatte er sich gemeinsam mit einer Gruppe am Freitagnachmittag in der Bahnhofstraße aufgehalten und viel Alkohol getrunken.