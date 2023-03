Das spiegelt sich auch in den Zahlen wider. Rund die Hälfte der erfassten Straftaten wurde 2022 als politisch rechts motiviert eingestuft. Bei einem großen Teil der erfassten Straftaten ging es um Propagandadelikte, wenn etwa Hakenkreuze an die Wand geschmiert oder Flyer verbotener Organisationen verteilt wurden. Maier bezeichnete den Rechtsextremismus als größte Gefahr für die Demokratie in Thüringen.