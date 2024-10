Während die SPD nicht mehr damit rechnet, dass wegen der ständige Einmischungen von Wagenknecht nach den Sondierungen noch Koalitionsverhandlungen für die eigentliche Regierungsbildung in Thüringen aufgenommen werden können, ist man in der CDU nach Informationen von MDR THÜRINGEN nicht ganz so skeptisch.

Wagenknecht hatte am Freitag einen mühsam ausgehandelten Kompromiss der drei Parteien zu außenpolitischen Fragen blockiert und einen neuen Passus vorgelegt. Diesen tragen CDU und SPD dem Bericht zufolge allerdings nicht mit. Die beiden Parteien müssten laut dem Bericht " jetzt Alternativen zu der angestrebten Koalition in Betracht ziehen." Das sei bedauerlich, "denn die Sondierungen waren sehr erfolgversprechend verlaufen."

Bei den offenen außenpolitischen Fragen geht es darum, dass es keine weiteren Waffen-Lieferungen von Deutschland an die Ukraine geben soll, dass mehr diplomatische Initiativen gestartet werden und keine US-Mittelstreckenraketen in Deutschland stationiert werden sollen. Schon seit langem hat Russland in Kaliningrad nach Angaben der Bundeswehr nuklearfähige Raketen stationiert, die auch Deutschland erreichen könnten. Wagenknecht hatte zudem bei möglichen Koalitionsbildungen ihres BSW mit der CDU in Thüringen und Sachsen eine Abgrenzung zum Kurs des CDU-Chefs Friedrich Merz in der Ukraine-Politik gefordert.