Die Kapsmühle in Heiligenstadt gibt es seit 1413. In Besitz der Familie Kellner ist sie seit 1882. Christian Kellner ist Besitzer in fünfter Generation. Dass die alte Mühle nicht unter Denkmalschutz steht, sei allein beim Teilabriss sehr vorteilhaft gewesen. "Wir haben Fachwerk erhalten, mit alten Materialien wie Lehm gearbeitet; auch bei der Fassadengestaltung. Der Charakter des Gebäude sollte erhalten bleiben.