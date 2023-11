Vor den Herbstferien hat MDR THÜRINGEN an einem "Schlagloch-Thementag" verschiedene Exemplare zugeschickt bekommen. Also Foto versteht sich. Einige Löcher wurden schnell beseitigt, aus einigen sind größere Straßenbau-Themen geworden, an denen noch recherchiert wird.

Während es in Göllingen in Nordthüringen an der gemeldeten Stelle nur für die grobe Schadensbeseitigung reicht, ist in Hausbreitenbach mehr geplant. Die Beseitigung "unseres" Schlaglochs ist nur ein angenehmer Nebeneffekt.

Wenn die Ortsstraße gefühlt über die Fensterbretter der Häuser führt, sind die Anwohner dichter dran als ihnen lieb ist. Keine zwei Meter sind es bei Familie Siefert in Hausbreitenbach. Das Unangenehme: Genau an dieser Engstelle hat sich vor Jahren schon die Fahrbahn etwas abgesenkt. Nicht viel, aber ausreichend, um an dieser Stelle das Wasser einzusammeln.