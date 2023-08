Schlechte Straßen Zahlt die Kommune meinen Schlagloch-Schaden?

Zurück zum Schlagloch in Wettin, welches die Reifen am Fahrzeug unseres Hörers so stark in Mitleidenschaft zog, dass sie gewechselt werden mussten. Gegen die Ablehnung der Schadensregulierung könne man natürlich vor Gericht ziehen, sagt Christian Janeczek, Verkehrsrechtsanwalt aus Dresden. Janeczek hat sich bundesweit einen Namen damit gemacht, dass es ihm gelang, den Kommunalen Schadensausgleich auch für Schlaglochschäden zur Kasse bitten. Aber, schränkt der Anwalt ein, "Sie werden immer mit einer Teilschuld rechnen müssen, denn Sie dürfen als Kraftfahrzeugführer ja nur so schnell fahren, dass sie innerhalb der übersehbaren Strecke anhalten können."