Bis Sonnabend früh hat es laut Polizei nach einem Wintereinbruch zahlreiche Verkehrsunfälle auf Thüringer Autobahnen gegeben. Demnach entstand bei zunächst elf witterungsbedingten Unfällen auf Autobahnen in Thüringen ein vorläufiger Gesamtschaden von rund 140.000 Euro. Drei Personen wurden leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, waren einige Fahrzeuge noch mit Sommerreifen unterwegs. Zudem hätten sie in fast allen Fällen ihre Geschwindigkeit nicht den winterlichen Fahrbahnverhältnissen angepasst. Die Unfälle führten zu zahlreichen Verkehrsbeeinträchtigungen mit teilweise kilometerlangen Staus.

Bei einem Unfall auf der A73 in Richtung Suhl kurz nach Mitternacht hatte sich ein Auto bei winterlichen Straßenverhältnissen nahe Eisfeld im Kreis Hildburghausen überschlagen. Das Fahrzeug geriet in den Seitengraben und blieb auf dem Dach neben der Fahrbahn liegen. Der Fahrer musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei stellte beim Fahrer vor Ort einen Alkoholwert von 0,62 Promille fest. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung im Straßenverkehr. Sein Fahrzeug hatte laut Polizei nach dem Unfall nur noch Schrottwert.