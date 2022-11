Schneefälle und Eisregen sorgen am Montagmorgen in Thüringen für Behinderungen auf Straßen und Autobahnen. So wurde bei einem Unfall auf der Autobahn 71 bei Erfurt-Bindersleben ein 40-jähriger Mann schwer verletzt. Dort war nach Angaben der Polizei sein Kleintransporter auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen geraten. Der Transporter überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Schaden gab die Polizei mit rund 10.000 Euro an.