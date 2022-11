"Tatjana" wird aber umgehend von einem weiteren Tief abgelöst, das den Namen "Valerie" trägt und von Westen heranzieht. Dieses Tief macht dem frühen Wintereinbruch ein Ende. Bereits am Dienstag werden in Thüringen Temperaturen deutlich über 0 Grad erwartet, selbst in den Kammlagen wird es keinen Frost mehr geben. Für die zweite Wochenhälfte werden dann zweistellige Plus-Temperaturen vorhergesagt.