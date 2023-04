Bildungspolitik CDU befürchtet Schließung kleiner Schulen - Regierung setzt auf Kooperationen

In Thüringen werden zurzeit die Klassengrößen an Schulen diskutiert. Das Land verweist darauf, dass möglichst viele Standorte durch Kooperationen erhalten bleiben sollen. Die CDU dagegen wähnt kleine Schulen in Gefahr.