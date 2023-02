Die Ursache dafür sieht Merten unter anderem in den sogenannten Abminderungsstunden. Unter anderem bekommen Lehrer in Thüringen ab 55 Jahren zwei Abminderungsstunden - sie brauchen also zwei Stunden weniger zu unterrichten. Das gebe es in keinem anderen Berufszweig, sagt Merten, der unter SPD-Bildungsminister Christoph Matschie von 2009 bis 2014 Staatssekretär für Schulen in Thüringen war.