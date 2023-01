In Thüringen fehlen derzeit fast 1.700 von insgesamt 17.000 benötigten Lehrern. Das geht aus Zahlen des Bildungsministeriums hervor. Demnach sind 652 Stellen nicht besetzt, außerdem sind fast 1.000 Lehrerinnen und Lehrer langfristig krank.

Die Zahl der ausgebildeten Lehrer sei nicht hoch genug - nicht nur in Thüringen, sondern in ganz Deutschland. Letztlich gehe das auch auf die 1990er- und 2000er-Jahre zurück, in denen zu wenige Lehrer eingestellt worden seien.