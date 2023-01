In der Corona-Krise fand der Unterricht über lange Zeiträume gezwungenermaßen per Videokonferenz statt. Die Schüler saßen daheim, ebenso die Lehrer. Diesen "Digitalisierungsschub" will sich Holters Ministerium jetzt zunutze machen. Doch ganz so wie in der Pandemie funktioniert das Ganze nicht. Statt Unterrichtsausfall sitzen die Schüler in der Klasse und verfolgen den Ausführungen eines zugeschalteten Lehrers, der beispielsweise von einer anderen Schule aus mehrere Klassen unterrichtet. "Der Präsenzunterricht soll nicht ersetzt werden", sagt Holter. Vielmehr solle Online-Unterricht Bestandteil des Systems werden, wenn es beispielsweise personell klemmt.